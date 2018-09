Fabel of feit: water met citroen helpt je afvallen

Je hebt het vast wel eens iemand zien drinken: warm water met citroen. Het zou je lichaam ontgiften en je kunt er wat kilootjes door kwijtraken. Klinkt ideaal toch? De vraag is alleen of het ook echt werkt zoals beweerd wordt.

Volgens Alissa Rumsey, woordvoerder van The Academy of Nutrition and Dietetics, kun je niet afvallen door het drinken van water met citroen. Dit is alleen het geval als het een ander drankje waar veel calorieën of suikers in zitten vervangt.

Versnelde stofwisseling

Water met citroen kan wél helpen bij het afvallen. Alleen blijkt dit meer door het water te komen dan door de citroen. Water zorgt er namelijk voor dat de stofwisseling in jouw lichaam wordt versneld. Het maakt dus niet uit of je wel of geen citroen toevoegt bij het water dat je drinkt. Natuurlijk kun je wel een schijfje citroen erbij doen vanwege de smaak. En, ook niet onbelangrijk: citroen bevat vitamine C. Het is dus zeker een gezond drankje om je dag mee te beginnen!

Bron: Elle.nl | Beeld: iStock