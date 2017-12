Wat een scheet(je): zachte winden stinken toch écht harder

Je denkt even ongemerkt een scheetje te laten. Maar ondanks dat ‘ie misschien onhoorbaar was, is de geur niet te missen. Dit is de reden waarom zachte winden meer stinken dan een harde scheet.

Quest zocht het voor ons uit en kwam met dé verklaring. Flatulentie, oftewel winderigheid, kan ontstaan op twee manieren. De eerste is door ingeslikt gas: dit is lucht die je binnenkrijgt wanneer je te snel eet of drinkt. Ook krijg je het bij koolzuur in frisdrank. Deze soort gas komt vooral vrij zodra het voedsel in de darmen afgebroken wordt. Ingeslikte lucht ruik je misschien niet zo zeer, maar zorgt wel voor dat harde geluid tijdens een scheet.

Stinkende winden

Wat wel stinkt is zwavelhoudend gas. Dit ontstaat bij de afbraak van sommige eiwitten en staat dus in verband met bepaald voedsel dat je nuttigt. Deze scheten zijn vaak geluidloos, maar daarom niet minder schadelijk: voor de rest van je omgeving dan. Het zijn regelrechte zwavelbommetjes waarvan de geur niet mis is. Een andere reden voor de onverwachte stankexplosie is doordat je het niet ziet aankomen. De scheet was immers niet hoorbaar, waardoor je mentaal niet voorbereid was op de lucht die ermee gepaard gaat. Weten we dat ook weer.

Bron: Quest | Beeld: Shutterstock