Wat? Is een hele dag staan net zo ongezond als een dag zitten?

Er wordt weleens gezegd dat zitten het nieuwe roken is en dat een zittend beroep daarom niet geheel aan te raden is. Maar wat blijkt? Te veel staan is óók niet goed, als we onderzoek mogen geloven.

Om het lange zitten achter je bureau tegen te gaan, bestaan er ook bureaus waarachter je kunt staan. Het moet een gezond alternatief zijn voor de bureaustoel en een Amerikaans onderzoeksteam besloot uit te zoeken of dat ook echt zo is. Wat blijkt? Volgens de wetenschappers zouden zogenaamde standing desks niet de beste keuze zijn.

Het onderzoek, gepubliceerd in het vakblad American Journal of Epidemiology, wijst uit dat mensen die lange periodes staan, dubbel zo veel kans hebben om hart- en vaatziekten te ontwikkelen dan mensen die zittend werk doen. Dit blijkt uit gegevens van 7.300 proefpersonen die twaalf jaar lang onder de loep werden genomen.

Gezondheidsproblemen

Lang rechtop staan zou er voor zorgen dat er veel bloed naar je benen stroomt. Dit zorgt er volgens de onderzoekers voor dat je lichaam harder moet werken om dat bloed weer naar boven te pompen – naar je hart om precies te zijn. Dit proces zorgt ervoor dat de druk in de aderen verhoogt, wat een grotere kans op gezondheidsproblemen als gevolg heeft.

Gulden middenweg

Maar, zo benadrukt onderzoeksleider Peter Smith, het is niet de bedoeling dat we weer terug gaan naar onze oude vertrouwde zithouding. Niet een gehele werkdag in elk geval; Smith stelt dat er een gulden middenweg gevonden moet worden. Werk je staand, ga dan zitten als je moe bent. Heb je een zittend beroep? Zorg er dan voor dat je regelmatig van je plek gaat om een rondje te lopen en je benen te strekken.

Bron: Gazet van Antwerpen | Beeld: Shutterstock