Met of zonder pyjama, wel of geen deken, raam open of dicht, en ga zo maar door: slapen met zulke hoge temperaturen anno nu valt niet altijd mee. En wanneer je eindelijk in dromenland bent, zit je er natuurlijk niet op te wachten dat je na een aantal uur weer wakker wordt met enorme dorst. Maar hoe kan het eigenlijk dat het wel iedere keer weer gebeurt?

Middenin de nacht wakker worden en zó’n droge mond hebben alsof je al in geen dagen meer een druppel water hebt gedronken: rete-irritant. Gebeurt het je net iets te vaak? Dan kan het zijn dat je iets verkeerd doet op het gebied van hydrateren.

Drinken, drinken, drinken

Ten eerste heeft het allemaal te maken met de hoeveelheid water die je overdag hebt gedronken. Per dag zou je zo’n twee liter moeten drinken, maar met dit warme weer mag dat – in verband met veel zweten – best wat meer zijn. Dat water moet je echter niet vervangen door frisdrank; het koolzuur en de suiker zorgen ervoor dat het drankje veel minder goed hydrateert dan een een glas water. Daarnaast kan het ook zijn dat je te veel koffie drinkt op een dag. Niet alleen onttrekt deze warme drank vocht uit je lichaam, maar zorgt is de cafeïne die erin zit ook niet heel bevorderlijk voor een uitgerust gevoel.

Voeding

’s Nachts wakker worden met dorst heeft overigens niet altijd te maken met de hoeveelheid die je drinkt en voor welke drankjes je kiest; het kan ook aan je voeding liggen. Heb je bijvoorbeeld heel zout of pittig gegeten? Dan kun je ook een dorstig gevoel krijgen gedurende de nacht. Dat zijn allemaal vrij onschuldige dingen, maar er is één ding waar je wel voor moet waken: in het ergste geval zouden je nachtelijke dorstaanvallen kunnen wijzen op diabetes.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock