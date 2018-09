Waarom onze broekzakken kleiner zijn dan die van mannen

Als een man zijn broekzak leegt voelt dat bijna als de magische tas van Mary Poppins, zo veel past erin. Waar wij vrouwen net een halve hand in onze (voor)broekzak gestoken krijgen, hebben mannen daar een stuk meer ruimte.

De achterzakken in een jeans verschillen voor mannen en vrouwen niet veel. De voorzakken wel: voor een man is deze 23,1 centimeter diep, voor vrouwen 14,2 centimeter. Daarbij zijn de vrouwelijke broekzakken 6,5 procent smaller. NRC deed onderzoek naar waarom dit zo is.

Smal, smaller, smalst

De nauwe ruimte in onze broekzakken hebben we te danken aan het modebeeld tijdens de Franse Revolutie. De taille was in de mode, en daarom moest de kleding smaller worden gemaakt. Omdat vrouwen al genoeg rondingen van zichzelf hebben (billen, borsten, heupen), was het niet de bedoeling dat vrouwen extra ‘bulten’ zouden creëren door spullen in zakken te doen.

Winstpakker

Zo ontstond de handtas, en dat is inmiddels de reden dat wij anno nu nog steeds met kleinere broekzakken rondlopen. De omzet van handtassen in Europa is volgens NRC namelijk zo’n 8,5 miljard dollar.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock