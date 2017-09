Waarom je nooit met ondergoed aan zou moeten slapen

Een dikke pyjama, een wijd T-shirt of helemaal niets: wat iemand het liefst draagt in bed verschilt per persoon. Wil je echter aan je gezondheid denken, dan kun je strakke setjes in ieder geval beter in de kast laten liggen.

Of je het fijn vindt is een tweede, maar de beste keuze is om naakt in bed te liggen (brrr!). Volgens onderzoekers is dat namelijk de enige manier waarop je intieme zone zou kunnen ‘ademen’ om gezond te blijven; strak ondergoed zou dit in de weg zitten. Een los broekje zou nog kunnen als naakt slapen echt niet jouw ding is.

Infecties

Vooral wanneer het warm is, is het slim om ondergoed in bed achterwege te laten. Omdat je dan sneller zweet, krijgen bacteriën meer kans om zich op te hopen. Hiermee is de kans op infecties groter. Vrouwen die in de overgang zijn doen er overigens sowieso goed aan om de intieme zone zoveel mogelijk vrij te houden tijdens het slapen; dit in verband met opvliegers die ’s nachts kunnen opspelen.

Mannen

En mannen? Voor hen geldt dat naakt slapen ook de beste keuze is. Niet wegens mogelijke infecties, maar omdat het slapen met kleding aan hun vruchtbaarheid kan beïnvloeden.

Bron: Libelle