Waarom je niet kunt slapen in het vliegtuig en wat je eraan kunt doen

Er zijn van die mensen die al tijdens het opstijgen liggen te slapen als een roosje. Maar heel wat anderen – mezelf inclusief – kunnen zelden of nooit een oog dichtdoen op het vliegtuig. Hoe komt dat en wat doe je eraan?

‘Mensen leren om in slaap te vallen met behulp van vaste routines, dus wanneer triggers zoals hun eigen bed er niet zijn, hebben ze vaak moeite om in te slapen,’ legt Benjamin Smarr, werkzaam aan de National Institutes of Health (NIH), uit aan Tonic Vice. ‘Anderen hebben het moeilijk om te slapen op een vliegtuig omdat ze zichzelf ervan overtuigd hebben dat ze er niet kunnen slapen of ze leggen zoveel druk op zichzelf om te slapen, waardoor ze stress krijgen en het helemaal niet meer lukt. In dat geval sluit je best je ogen voor een halfuur tot een uur, zonder te denken aan slapen. Relax gewoon even, dan lukt het wellicht beter.’