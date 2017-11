Waarom je na een bakkie koffie altijd naar het toilet moet

Er zijn maar weinig dingen lekkerder dan de ochtend beginnen met een bakkie koffie. Maar wat daarna bijna altijd volgt, is een wat langer bezoekje aan het toilet… Hoe komt dat eigenlijk?

Koffie heeft op z’n zachtst gezegd een laxerend effect. Vaak is één bakkie in de ochtend al genoeg om flinke aandrang te krijgen. Dat komt door een bepaald hormoon dat in het zwarte goedje zit, vertelt maag-darm-leverarts Paul Boekema in de Volkskrant.

Er wordt weleens gezegd dat door het drinken van koffie het hormoon gastrine wordt aangemaakt, dat de de dikke darm stimuleert. In een video van de American Chemical Society wordt dan weer verteld dat je lichaam op koffie reageert door maagzuur aan te maken. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van de maag sneller via de darmen naar buiten wordt gesluisd. Maar niets blijkt minder waar. Volgens Boekema komt door het drinken van je bakkie leut het hormoon cholecystokinine vrij, dat ervoor zorgt dat de galblaas wordt samengetrokken. Maar een hard bewijs voor de theorie van de maag-darm-leverarts is er (nog) niet.

Moet jij ook altijd naar het toilet nadat je een bakkie hebt gedronken?

