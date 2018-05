Waarom je maar beter wél kunt luisteren naar je biologische klok

De ene keer lig je om 21.00 uur al in bed, de andere keer wordt het toch écht een paar uur later. En hoewel je doordeweeks misschien iedere dag om 07.00 uur uit bed gaat, kan dat in het weekend weleens 11.00 uur worden. Heerlijk, of toch niet?

Als we wetenschappers mogen geloven, zouden we beter naar onze biologische klok moeten luisteren. Wil je mentaal sterker in je schoenen staan, tenminste.

Knappe koppen van de University of Glasgow deden een grootschalig onderzoek onder maar liefst 91.105 mensen in de leeftijd van 37 tot 93 jaar. Een week lang werd hun biologische klok gemonitord. Wat bleek? Het slaap-waakritme zou cruciaal zijn voor onze mentale gezondheid, ongeacht de leeftijd, het geslacht of het opleidingsniveau van de proefpersoon. Degenen die een verstoorde biologische klok hadden, waren humeuriger, vatbaarder voor mentale problemen als depressies en voelden zich minder gezond.

Overdag actief

Wat volgens de onderzoekers belangrijk is, is om overdag actief te zijn; zeker in de winter zou het verstandig zijn om vroeg uit de veren te gaan en een frisse neus te halen. Daarnaast willen ze met hun onderzoek duidelijk maken dat regelmaat ontzettend belangrijk is, wil je een gezonde levensstijl aanhouden.

Rust ’s nachts

Gebruik de nachten om te slapen en goed uit te rusten; zorg ervoor dat je niet in bed nog bezig bent met je telefoon, zo luidt het advies van hoofdonderzoeker Daniel Smith. Daarnaast zou je volgens de wetenschapper niet extra vroeg uit bed moeten gaan om koffie te zetten. Volgens hem zijn dit allemaal voorbeelden van gewoontes die je slaapritme verslechteren. Weg met die telefoon, dus, en voortaan lekker op tijd je nest in. Dan voel je je niet alleen meer uitgerust de volgende dag, maar gaat ook je mentale gezondheid erop vooruit!

Bron: Nieuwsblad.be | Beeld: iStock