Waarom je het beste uit een rood schaaltje kunt snacken

Een hersluitbaar zakje is je beste vriend als je minder wil snoepen. Werkt die truc niet voor jou of heb je geen hersluitbare zakjes in huis? Dan kan een rood schaaltje ook wonderen doen.

Als je een zak chips opentrekt en begint met eten, is-ie vaak leeg voordat je het doorhebt. Gebeurt jou dit ook net iets te vaak? Zorg er dan voor dat je een afgewogen portie chips in een schaaltje doet vóórdat je begint met snacken. In een rood schaaltje, om precies te zijn.

Je hersenen reageren namelijk (onbewust) op zo’n manier op de kleur rood, dat je minder eet. ‘Bij de kleur rood denken we aan bloed, gevaar, stoplichten en de ondergaande zon. Kortom: gevaar’, aldus de Britse voedselwetenschapper Charles Spence. ‘Daardoor zijn we geneigd om minder te eten. Het is een goed middel om minder te snacken.’

Bron: AD | Beeld: iStock