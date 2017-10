Waarom je geen prikwater moet drinken als je wilt afvallen

Een eierkoek als snack en water in plaats van een glas cola… Het leven van iemand op dieet gaat niet over rozen. Gelukkig hoef je niet ontzettend streng voor jezelf te zijn als je wat kilo’s wilt kwijtraken, zo lang je maar weet wat je wel en niet moet eten en drinken. Wist je bijvoorbeeld al dat je prikwater beter kunt laten staan?

Geen prikwater meer

Een Spa rood bij je eten of als vervanger van frisdrank schijnt minder goed te zijn dan een glas plat water. Uit recent onderzoek blijkt dat prikwater in de maag er juist voor zorgt dat je meer trekt krijgt. Ratten die een jaar lang dit water dronken kwamen meer in gewicht aan dan ratten die plat water dronken.

Hoe zit dat?

Prikwater vergroot de ghreline-afgifte. De wat? Ghreline is een hormoon dat de eetlust opwekt. Met andere woorden, door prikwater te drinken stimuleer je dus je eetlust. Voedingswetenschapper dr. Ludidi vertelt dat de onderzoeksresultaten wel genuanceerd mogen worden, omdat het langdurig drinken van water met prik bij de mens misschien wel een ander effect heeft dan bij ratten. Toch lijkt dit water niet zo onschuldig als we misschien dachten en kunnen we in het vervolg beter een glas kraanwater drinken als we even op de kilo’s moeten letten.

