Waarom het eigenlijk heel fijn is als iemand last minute afzegt

Vol enthousiasme maakte je de plannen, maar nu puntje bij paaltje komt heb je eigenlijk veel meer zin in avondje bankhangen. Wanneer die vriendin dan ook last minute appt dat ze ‘helaas niet meer kan’, vind je dat dus helemaal niet zo erg. Dit is waarom we het fijn vinden als iemand afzegt.

Lees ook: Bewezen: mensen die praten in hun slaap zijn empathischer

Eigenlijk was dit de avond die je al had vastgezet voor ‘even niks’, maar je hebt uit goodwill toch wat tijd vrijgemaakt voor deze afspraak. Ergens voelt het dan ook als een opluchting als er toch weer even een lege ruimte in je agenda komt. En dat is niets om je voor te schamen. ‘Onze schema’s zijn zo volgepropt met veeleisende taken en to do-lijstjes, dat opluchting als er onverwacht tijd vrijkomt helemaal niet zo vreemd is,’ vertelt neurobiologe Amy Banks. ‘Veel mensen overschatten hoe vol ze hun agenda kunnen proppen. Dan voelt zo’n geplande afspraak die niet doorgaat heerlijk, omdat je eigenlijk behoefte hebt aan een avond vrij.’

Verwaterd

Daarnaast moet je ook goed kijken of je wel energie wilt steken in een afspraak als je het gevoel hebt dat je niet echt meer goed bevriend bent. ‘Afspreken met mensen met wie je geen echte band meer hebt, kan stressvol en veeleisend zijn. Dan is het tijd om eens na te denken of het wel zin heeft om nog af te spreken. Als je op voorhand al opziet tegen een badmintonsessie met een oude vriend(in), dan kun je er beter geen energie meer in stoppen om zoiets in te plannen.’

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: HLN.be | Beeld: Shutterstock