Drie op de vier vrouwen willen meer echo’s tijdens zwangerschap

Momenteel wordt enkel het maken van twee echo’s vergoed tijdens een zwangerschap; de eerste echo (tussen 10 en 12 weken) en de 20-weken-echo. Maar slechts twee echo’s in negen maanden tijd is weinig, vinden veel vrouwen, zo blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel voor het programma ‘Hoe Bevalt Nederland?’.

Complicaties

Het niet maken van extra’s echo’s zorgt bij veel zwangeren tot aan de bevalling nog voor veel onzekerheid. Soms ontstaan zelfs onverwachte medische complicaties die op een echo, waarop met behulp van geluidsgolven de organen en contouren van de baby in de buik zichtbaar worden gemaakt, eerder ontdekt hadden kunnen worden.

Pretecho’s

Alleen met een medische indicatie kunnen vrouwen bij 30 en 36 weken zwangerschap een extra echo krijgen die vergoed wordt door de verzekeraar. Veel vrouwen laten daarom op andere momenten in de zwangerschap nog ‘pretecho’s’ maken, bijvoorbeeld een geslachtsecho rond de 15 weken of een 3D-echo rond de 28 weken. Die moeten uit eigen zak worden betaald.

‘Standaard opschroeven naar vijf echo’s’

Volgens hoogleraar verloskunde Eva Pajkrt van het Amsterdam UMC zou het aantal standaardecho’s naar vijf moeten: bij tien, dertien en twintig weken, en daarna nog twee om te zien of de groei en ontwikkeling van het kind goed verloopt, zo laat ze weten aan het AD, dat schrijft dat van de 170.000 kinderen die jaarlijks in Nederland worden geboren er 300 overlijden door een groeiachterstand die niet op tijd is ontdekt. Volgens Pajkrt is dat aantal zelfs nog een onderschatting is.

Beeld: iStock