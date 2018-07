Zo voorkom je dat je ziek wordt op vakantie

Als je ein-de-lijk op vakantie gaat, wil je natuurlijk niet ziek worden. Van snotteren door de airco tot diarree en een zonnesteek: soms ontkom je er niet aan maar je kunt wél vast wat maatregelen treffen om er niet mee te maken te krijgen op reis.

Je kijkt er waarschijnlijk al weken naar uit maar eenmaal op de plaats van bestemming lig je de halve week in bed: een teleurstellendere vakantie is er bijna niet. Met deze tips & tricks wordt de kans op ziekte een stuk kleiner of je tijd onder de wol in elk geval gehalveerd:

Diarree

In de meeste vakantielanden kun je niet uit de kraan drinken, dus dat is al iets waar je voor moet oppassen. Soms zijn ijsblokjes ook gemaakt van kraanwater, dus het kan verstandig zijn om te vragen om een glas waar ze niet in zitten (hoe lekker verkoelend ze ook zijn). Je kunt ook diarree krijgen door iets verkeerds te eten. Better safe than sorry? Probeer dan rauw eten en ongeschild fruit te vermijden.

Reisziekte

Word je iedere keer weer misselijk wanneer je moet vliegen of een boottocht maakt? Vergeet dan geen pilletjes tegen reisziekte in te pakken. Ben je ze vergeten? Kijk dan of je ze in een plaatselijke apotheek kunt vinden. Je kunt overigens ook rekening houden met waar je gaat zitten. Ga je met een boot? Kies dan een plekje in het midden. Stap je in een auto of bus, zorg er dan voor dat je niet te veel eet van tevoren, maar ga ook vooral niet met een lege maag reizen. Een kleine snack is verstandiger, óf je kunt onderweg steeds een beetje eten om misselijkheid te voorkomen.

Zonnesteek

Overgeven, misselijkheid en hoofdpijn: een zonnesteek is allesbehalve fijn, maar heb je zo te pakken als je te veel tijd in de volle, brandende zon doorbrengt. Zoek in de warmste uren van de dag eens de schaduw op en zorg ervoor dat je goed ingesmeerd bent. Wat ook een slim idee is, is het dragen van een hoed of petje. En wat je niet moet vergeten – sowieso niet op zo’n warme dag – is het drinken van voldoende water. Toch oververhit geraakt? Ga naar een koele plek en leg een natte lap op je voorhoofd en in de liesstreek. En ook dan weer: drinken, drinken, drinken.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock