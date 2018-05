Dit zijn volgens onderzoek onze gelukkigste momenten uit het leven

Van je droombaan bemachtigen tot de liefde van je leven tegen het lijf lopen en kinderen krijgen: het leven kent vele geluksmomenten. Maar waar worden we nu het allergelukkigst van? Onderzoekers zochten het antwoord op deze vraag.

Lees ook: Onderzoek: zo veel jaar na het jawoord zijn koppels het gelukkigst

Om te ontdekken wat mensen het gelukkigst maakt in het leven, besloot het Britse Hidden Hearing zo’n 2.000 volwassenen te ondervragen. Aan de hand hiervan werden er twee lijstjes opgesteld: in het ene rijtje zijn de dingen te vinden die vrouwen het meest blij maken in het leven, en de andere ranglijst brengt in beeld wat mannen het gelukkigst maakt.

Trouwen

Wat blijkt? Het gelukkigste moment in een vrouwenleven is het krijgen van een kind; mannen zien daarentegen hun huwelijk als het meest heuglijke moment van hun bestaan (aaah). Waar mannen en vrouwen even blij van worden, is het horen van het eerste woordje van hun kind. Benieuwd naar beide lijstjes? Je vindt ze hieronder.

De top 10 volgens vrouwen:

Een kind krijgen Het eerste woord van je kind horen Trouwen Een eerste huis kopen Je rijbewijs halen Voor de eerste keer verliefd worden Iemand ‘ik hou ook van jou’ horen zeggen Je baby voor de eerste keer horen huilen Een eerste salaris krijgen Ten huwelijk gevraagd worden

De top 10 wat betreft mannen:

Trouwen Het eerste woordje van hun kind horen De eerste kus Rijbewijs halen Een eerste huis kopen Een kind krijgen Voor de eerste keer verliefd worden Iemand ‘ik hou ook van jou’ horen zeggen Een eerste salaris Een eerste auto kopen

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be, Independent | Beeld: iStock