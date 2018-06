4 vieze dingen die met je lichaam gebeuren als je niet genoeg water drinkt

‘Je moet voldoende water drinken’, het is de nummer één tip van zowat iedereen nu de zomer in aantocht is. Want met grote hitte is het drinken van water een echte must.

Maar bij gebrek aan je herbruikbare waterfles, preppings en tijd kan het zijn dat het drinken van water er nog wel eens bij inschiet… Wat gebeurt er eigenlijk met je lichaam als je op zulke dagen te weinig water drinkt?

Je hoort altijd de redenen wáárom je water moet drinken, maar eigenlijk nooit – buiten het bekende uitdroging-argument – wat er met je lichaam gebeurt als je geen water drinkt. Natuurlijk, de meesten van ons zijn bekend met de welbekende uitdrogingshoofdpijn, maar er zijn ook andere, minder voor de hand liggende symptomen, wanneer je lichaam niet genoeg water binnenkrijgt. Komen ze:

Slecht ruikende adem

Halitose, zoals een slechte adem ook wel technisch wordt genoemd, kan veroorzaakt worden door uitdroging omdat je minder vocht in je mond hebt. Spuug en slijm zijn er niet alleen om je te helpen je eten te verteren, maar ook om je bacteriën weg te wassen van je tong- en mondweefsel. Hoe meer je uitdroogt, hoe minder spuug je produceert. Het resultaat? Een mond die niet genoeg speeksel heeft om de bacteriegroei te verminderen.

Donkeroranje urine

Eén van de meest duidelijke kenmerken van uitdroging is de kleur van je urine. We bedoelen, herinner je je die beroemde urine scène uit ‘127 hours’ nog? Zulke donker gekleurde oranje urine wil je echt niet in het toilet zien druppelen. De ideale kleur van urine is bleekgeel of helder, omdat je de pigmentatie van je urine verdunt wordt op weg naar de uitgang. De gele kleur wordt veroorzaakt door iets dat urobiline wordt genoemd. Hoe donkerder het is, hoe meer dehydratie je hebt.

Droge opgezwollen ogen

Ook op je ogen kan uitdroging een verrassende invloed hebben. Bij uitdroging produceert je lichaam niet genoeg tranen om het oppervlak van je ogen te hydrateren. Hierdoor krijg je opgezwollen ogen en dat is geen pretje.

Droge tong

Als vanzelfsprekend gaat deze natuurlijk hand in hand met de vermindering van speeksel in je mond. Een droge tong is voor niemand lekker, het lijkt net alsof je een walgelijke lap rubber in je mond hebt liggen. Dit komt omdat speekselklieren vertragen, waardoor je mondoppervlakte droog wordt. Dit los je niet op met ‘even een slokje water’, maar betekent echt dat je flink wat slokken achterover moet slaan.

