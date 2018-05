Dít is de oplossing voor jouw hardnekkige hoofdpijn

Ee wijntje hier en een wijntje daar. Op het moment zelf heb je er waarschijnlijk niet zo heel veel last van, maar de volgende ochtend voel je het vast wel aan je hoofd. Heb je nu vaker hoofdpijn en komt dat niet door dat ene wijntje? Dan moet je dat toch eens onderzoeken.

Lees ook: Hoe een potlood of pen je van je hoofdpijn af kan helpen

Er bestaan verschillende soorten hoofdpijn. Sommige zullen helaas niet over gaan met alleen aspirine. Weten wat je dan wel kan doen? Cosmopolitan verzamelde de verschillende soorten en de oplossingen.

Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn is één van de hardnekkigste soorten. Je voelt het namelijk door je hele hoofd. Je kunt last krijgen van angst, stress of door een gebrek aan slaap. Maar wat kun je eraan doen? Huur maar een masseur in van de oplossing ligt vooral bij een nek- en schoudermassage. Ook een goede dosis frisse lucht en een goede lichaamshouding verkleint de kans dat je last krijgt van deze hoofdpijn.

Migraine

Maar liefst 2 tot 2,5 miljoen Nederlanders hebben last van migraine. Dat bonzende gevoel aan één kant van je hoofd dat bijna de hele dag kan aanhouden. Je wordt overgevoelig voor licht en geluid en de kans dat je misselijk wordt is groot. Het ‘voordeel’ van migraine is dat je deze hoofdpijn vaak voelt aankomen. Je begint langzaam wat klachten krijgen zoals een wat vlekjes in je gezichsveld of tintelingen. Tegenhouden gaat helaas niet. Maar je kunt de klachten verminderen door rust te pakken.

Hoofdpijn door pijnstillers

Als je vaak last van hoofdpijn hebt, is je eerste reactie vast om een aspirine te pakken. Maar dat kan ook nadelige effecten hebben. Juist door die pijnstillers krijg je soms nog meer hoofdpijn, maar dat is nu weer het laatste waar je op zit te wachten. Wees nu niet bang: een paracetamol op z’n tijd is echt niet erg, maar neem er niet meer dan gemiddeld. Mocht je nu last krijgen van deze hoofdpijn is de enige oplossing om ermee te stoppen. Het doet even pijn, maar het resultaat wordt er hopelijk voor jou wel beter op. Gebeurt dit niet? Raadpleeg dan de huisarts.

En in alle andere gevallen: vertrouw je het niet of blijft je hoofdpijn maar aanhouden? Dan is het nooit verkeerd om een bezoekje aan de huisarts te brengen.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock