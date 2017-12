Vergeet love at first sight: vriendschap op het eerste gezicht bestaat ook

Sommige mensen geloven er heilig in, anderen zijn niet zo overtuigd van het bestaan: we hebben het over love at first sight. Toch wijst recent onderzoek uit dat je met bepaalde mensen gewoon nu eenmaal meer klik hebt.

Dit fenomeen was al eerder onderzocht, maar dit nieuwe onderzoek toont aan dat ‘friendship at first sight’ ook wel degelijk bestaat. Hieruit blijkt dat een bepaald soort mensen éérder een klik ervaren met mensen dan anderen. Het gaat hier om personen die welwillender, open en gewetensvol zijn. Zij ervaren eerder een soort ‘vriendschapschemie’, waarbij de eerste indruk voor beide kanten positief is. Niet zo opvallend is ook dat het vooral vrouwen zijn die dit zo beleven. Mannen luisteren niet zo snel naar instinct en gevoelens.

