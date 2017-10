Van mama voor mama: zó krijg je je huilende baby stil en in slaap

Hoewel je tijdens je zwangerschap naar heel veel dingen halsreikend uitkijkt, is er waarschijnlijk ook een aantal dingen dat je vreest, waaronder slapeloze nachten. Met deze tips van kersverse mama’s zorg jij als het goed is dat je baby slaapt als een roos.

Geluid

Veel van de tips die moeders van pasgeboren baby’s deelden met de Britse krant Metro hadden te maken met geluid. Zo vertelde Laurel dat muziek ervoor zorgde dat haar baby kalm sliep. Ze speelde muziek af via een boxje en haar baby viel erdoor in slaap. De muziek die ze koos was uiteraard rustig.

Dan zijn er velen die zweren bij achtergrondgeluiden. Zo had een moeder een afspeellijst van ‘white noise’, ofwel achtergrondgeluid. Een andere moeder legde haar baby soms in de maxicosi naast een draaiende wasmachine, ze zag het langzaamaan gebeuren. De baby sloot zijn oogjes en luisterde naar het ritmische achtergrondgeluid en viel langzaamaan in slaap.

Autoritje

Je moet er maar zin in hebben, maar deze tip komt vaak terug en is zelfs door onderzoek bewezen. De zachte bewegingen, het achtergrondgeluid en de voorbijgaande lichten maken dat een baby door een ritje (in het donker) zo in slaap valt.

Warm bedje

Volgens Anne helpt het uitstekend om het bedje van je kleine van tevoren even op te warmen met een kruikje of pittenkussen. Het zou de baby een kalmer gevoel geven dan wanneer hij of zij tussen de koude lakentjes komt te liggen. Vergeet de kruik of het kussen niet uit het wiegje te halen!

We wensen je veel succes en hopelijk een goede nachtrust met behulp van deze tips!

Bron: Metro UK | Beeld: iStock