Valerie: ‘Voor mij geen billen als Nicki Minaj of Kim Kardashian’

De 33-jarige Valerie geeft zich in de nieuwste editie van Flair bloot. ‘Ik ben doof en ik heb motorische beperkingen. Door deel te nemen aan deze rubriek wil ik andere mensen met een beperking ervan overtuigen dat ook zij gezien mogen worden.’

Naam Valerie (33)

Beroep Productiemedewerker

Lengte 1.70 meter

Gewicht 53 kilo

GEZICHT EN HAAR? ‘Ik hou van mijn ogen en sproeten en op de kuiltjes die ik in mijn wangen krijg als ik lach. Mijn allergrootste troef vind ik mijn uitstraling. Met mijn haar worstel ik een beetje. Het is heel fijn, dus ik kan er niet zo veel kanten mee op.’ 8

BORSTEN? ‘Ik hou niet echt van mijn boezem. Ik heb cupmaat 70A en dat vind ik te klein. Ze zijn wel stevig, maar ik had toch liever grotere borsten gehad.’ 6

BUIK? ‘Geloof het of niet, maar ik ben al drie keer zwanger geweest. Dat zie je in de verste verte niet aan mijn buik. Hij is plat en strak. Soms doe ik wel buikspieroefeningen, maar het moederschap is volgens mij de ultieme work-out en mijn grote buikspiergeheim.’ 8

ARMEN EN BENEN? ‘Ook mijn armen en benen zijn mooi in verhouding met de rest van mijn lichaam. Mijn lichaam is mooi in proportie en daar ben ik trots op.’ 9

BILLEN? ‘Voor mij geen billen als Nicki Minaj of Kim Kardashian. Ik heb liever een bescheiden kontje. En ik ben heel tevreden met mijn slanke figuur. Daar horen deze subtiele billen bij.’ 9

Eindcijfer: 8

‘Mensen kijken anders naar me. Door mijn doofheid, maar ook door mijn motorische beperkingen. Ik schrik snel en heb wat moeite met mijn evenwicht en dat valt op als je mij ziet. Ik wil graag dat mensen daar doorheen kijken en zien wie ik echt ben: een vrouw met een mooi lichaam en een gezonde dosis zelfvertrouwen.’

Beeld: IStock