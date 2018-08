Jetlag? Zonnebrand? Jeuk? Eerste hulp bij vakantiekwaaltjes

Dat je zonnebrandcrème moet smeren, weet je natuurlijk wel. Maar wat doe je als je tóch bent verbrand? Of gestoken bent door een wesp? Of oeps… een aanvalletje van diarree hebt?

Help, een wesp

Geprikt worden door een wesp, bij of ander vliegend monstertje kan heel pijnlijk zijn. Met deze tips vermijd en bestrijd je dat leed.

Draag effen witte kleding. Wespen en bijen zijn dol op gebloemde en gekleurde outfits.

Ook een zoete of bloemige geur trekt insecten aan. Laat je parfums dus thuis – ook omdat er meestal alcohol in zit dat in combinatie met zonlicht vlekken op je huid kan veroorzaken. Gebruik liever een frisse, niet zoete bodymist.

Ga niet wild zwaaien als wespen of bijen in de buurt komen. Je wekt de indruk dat je ze aanvalt en de beestjes gaan in de verdediging door te steken.

Stikt het van de wespen in de tuin? Doe wat gemalen koffie in een kommetje en steek dat in brand. De geur houdt wespen op afstand.

Jeukende zonneallergie

Zonneallergie ontstaat als je huid extreem reageert op blootstelling aan de zon. De oorzaak kan erfelijk zijn, maar soms spelen ook externe factoren een rol zoals medicatie. Het komt het meest voor bij vrouwen tussen de dertig en veertig. Typische symptomen van zonneallergie zijn blaasjes, jeukende uitslag, schilfertjes en zwellingen.

Gelukkig is er vaak wel iets aan te doen: laat je huid heel geleidelijk wennen aan het zonlicht. Heb je een hardnekkige vorm van zonneallergie, probeer dan lichttherapie bij de dermatoloog. Voor het beste resultaat is het verstandig om drie maanden voor het begin van de zomer te beginnen. Noteer dit dus nu al in je agenda voor volgend jaar.

Jetlag?

Kun je maar niet wennen aan het tijdsverschil? Met deze trucjes voel je je sneller uitgerust.

Geef niet toe aan vermoeidheid. Doe geen dutjes voordat het plaatselijk bedtijd is.

Uitdroging is de belangrijkste boosdoener bij een jetlag. Vermijd daarom alcohol, cafeïne en zout, en drink extra veel water.

Wil je geen seconde van je reistijd verspillen aan slaap en vermoeidheid? Pas dan je slaap- en eetpatroon thuis al aan de lokale tijd aan. Dat maakt het makkelijker om ter plaatse te wennen, maar je moet dus wel een paar dagen pre-vakantie inplannen.

O jee, diarree

Wil je diarree voorkomen, stop dan niet zomaar van alles in je mond. In veel landen kun je geen kraanwater drinken: vermijd dus ook ijsblokjes in je drankje, rauwkost en in kraanwater gewassen sla en fruit . Koop geen eten bij stalletjes op straat. Eet je van een buffet? Let er dan op dat vlees en kip goed doorbakken is en dat groente er fris uitziet. Ga je uit eten? Google wat reviews en let op de hygiëne. Op sites als Lonelyplanet.com en Tripadvisor.nl vind je goede adresjes over de hele wereld.

