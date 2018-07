Ieuw: zó veel urine zit er in een gemiddeld zwembad

Van koude drankjes tot een verfrissende duik: iedere manier van verkoeling is maar wat welkom wanneer het zo warm is als nu. Maar een sprong in het zwembad, hoe hygiënisch is dat eigenlijk?

Je hebt er vast weleens bij stil gestaan maar wil er waarschijnlijk niet té lang over nadenken: de hoeveelheid urine die in een zwembad zit. Want ja, met zo veel kinderen (én volwassenen) kan er weleens eentje z’n plas laten lopen.

Meer dan je hoopt

Canadese onderzoekers besloten uit te zoeken om hoeveel urine dat precies gaat in een gemiddeld zwembad. Zij namen 250 watermonsters uit 31 bubbel- en zwembaden en kwamen tot de ontdekking dat deze minder schoon zijn dan je waarschijnlijk hoopt.

Zo kwamen de knappe koppen erachter dat er 75 liter (!) urine zat in een zwembad van 830.000 liter; ongeveer de inhoud van een 25-meterbad. In een zwembad dat de helft kleiner was, zat zo’n 30 liter urine.

Chloorgas

Op zich zou het niet heel erg zijn dat je in aanraking komt met urine, maar in combinatie met chloor kan het bijvoorbeeld chloorgas vormen. Zulke verbindingen kunnen leiden tot irritaties aan onder meer je ogen of luchtwegen.

