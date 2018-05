Nieuw onderzoek laat zien dat uitslapen wél goed voor je is

Omdat uitslapen je natuurlijke ritme zou verstoren, werd altijd gedacht dat je het beter achterwege kon laten. Tot een recent Zweeds onderzoek met andere resultaten kwam. Even blijven liggen zou zelfs bepaalde gezondheidsrisico’s verkleinen.

En dat klinkt als muziek in onze oren. Voor deze studie hielden onderzoekers aan de universiteit van Stockholm, het Karolinska-instituut en het Stress Research Institute in Zweden een langdurig onderzoek. Wel 13 (!) jaar bestudeerden ze de slaapgewoonten van 38.000 mensen. En wat blijkt? Wanneer mannen en vrouwen jonger dan 65 elke nacht maar vijf uur of minder aan slaap krijgen, hebben ze eerder de kans om vroegtijdig te overlijden. Het risico om dan gezondheidsproblemen te krijgen is wel 65 procent groter.

Uitslapen

Nu zegt dat natuurlijk nog niet zoveel over waarom nu juist uitslapen of het beruchte ‘bijslapen’ goed voor je zou zijn. Ook dat hebben ze onderzocht en deze conclusie werd gedeeld in het wetenschappelijk vakblad Journal of Sleep Research. Deze slechte slapers zouden namelijk de kans op vroegtijdig overlijden kunnen terugdringen door af en toe wat langer te blijven liggen. En dit indutten is zelfs zó goed, dat zelfs al krijg je te weinig slaap de rest van de week, deze acht uur of meer in het weekend zorgt dan niet langer voor een verhoogd sterfterisico ten opzichte van de mensen die wel de volledige nachtrust halen.

Niet té lang

Toch hebben de onderzoekers ook wel wat kanttekeningen. Het is namelijk niet de bedoeling dat je elke dag meer dan acht uur slaap krijgt. Ook dan stijgt de kans op vroegtijdige sterfte met wel 25 procent. Het advies is dus: af en toe wat bijslapen in het weekend kan prima, maar het beste blijft om gewoon netjes je aantal uren te maken per nacht. Daarnaast merken ze ook nog op dat het aantal slaap dat iemand nodig heeft sterk persoonsgebonden is. Slaapexpert Johan Verbraeken van het UZ Antwerpen merkt ook nog op: ‘Het is belangrijk dat het vaste tijdstip van opstaan zo goed mogelijk wordt gerespecteerd. Als je daar te veel mee knoeit, ontstaat misschien een slaapprobleem omdat je biologische klok werd verstoord. Slaap maximum twee uurtjes langer dan normaal of kruip er gewoon vroeger in. Zo krijg je ook die extra slaap.’

