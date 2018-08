Dankzij dit trucje kom je ’s ochtends veel makkelijker en sneller uit bed

Ochtenden. Maandagochtenden. Need we say more? Iedere week is het weer een ontzettende struggle om je bed uit te komen na het weekend, hoe druk of ontspannen het ook was. Maar met dit trucje wordt het een stuk gemakkelijker.

De wekker gaat, je geeft jezelf nog 10 extra minuten om in bed te liggen en je oogkleppen bijven maar dicht vallen. Hoewel we het iedere dag doen, blijft opstaan toch een dingetje. Deze simpele lichaamsoefening kan daar verandering in brengen:

Ga rechtop zitten, steek je handen voor je uit en maak je rug rond. Houd die positie 10 seconden aan terwijl je je hoofd zachtjes van links naar rechts beweegt. Steek je armen recht in de lucht en maak je bovenlichaam zo lang mogelijk. Houd ook deze positie 10 seconden aan en knik terwijl langzaam met je hoofd van onder naar boven. Laat je armen vallen en breng dan je handen naar elkaar toe achter je rug. Duw je schouderbladen tegen elkaar en zet je borstkas open. Laat je handen achter je zitvlak op het bed vallen, leun achteruit en steun op je polsen, met je handen naar binnen gevouwen. Ga weer rechtop zitten. Leg één been voor je en het andere gebogen naar achter. Leun met je bovenlichaam naar voor en houd dit 20 seconden vol. Ga rechtop zitten, wissel van kant en herhaal met het andere been gedurende 20 seconden. Leg beide benen uitgestrekt voor je, strek je voeten en buig je bovenlichaam naar voor. Probeer de onderkant van je voeten vast te houden en blijf zo liggen gedurende 10 seconden.

Tijd om op te staan!

Bron: Flair.be | Beeld: iStock