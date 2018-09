Met dít trucje uit het leger val je binnen 2 minuten in slaap

Draaien, kroelen en woelen: soms lukt het maar níet om in slaap te vallen. Schaapjes tellen, wat water drinken of een paar bladzijden van je boek lezen: allemaal dingen die je in zo’n geval ongetwijfeld geprobeerd hebt. Gelukkig voor de slechte slapers onder ons is er nu een techniek uit het Amerikaanse leger die je misschien dan eindelijk van je slapeloze nachten kan verlossen.

Relax and Win

De techniek staat in het boek Relax and Win: Championship Performance uit 1981 beschreven. De methode is destijds ontwikkeld om ervoor te zorgen dat gevechtspiloten geen fouten maken vanwege slaapgebrek.

Hoe het werkt

• Ontspan alle spieren in je gezicht dus die van je tong, kaken en die rondom je ogen.

• Laat je schouders zo ver mogelijk zakken.

• Ontspan eerst je ene boven- en onderarm en daarna je andere.

• Adem uit, ontspan je borst en daarna je benen van boven naar onder.

Als je je lichaam tien seconden geheel hebt ontspannen, is het tijd om je geest tot rust te brengen. Volgens het boek zijn daar drie methoden voor:

• Probeer je voor te stellen dat je in een kano ligt op een kalm meer met niets boven je dan de blauwe lucht.

• Zie voor je hoe je opgerold in een zwarte hangmat in een pikdonkere kamer ligt.

• Herhaal tien seconden lang de woorden: ‘denk nergens aan’, ‘denk nergens aan’.

Het is het proberen waard, zullen we maar zeggen.

Beeld: Unsplash – Kinga Cichewicz