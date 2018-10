Wat een prestatie! Trijntje Oosterhuis is 24 kilo lichter en adembenemend knap

Trijntje Oosterhuis is het levende bewijs dat hard werken loont. De zangeres is, na een pittige strijd tegen de kilo’s, maar liefst 24 kilo kwijtgeraakt. ‘Ik ben zo trots dat ik dat kan zeggen!’

En het geheim is…

Dat Trijntje een stuk strakker in haar vel zit, is goed te zien. Ze wordt de laatste tijd overladen met complimenten over haar prachtige lichaam. Voor dat prachtige lichaam heeft ze de afgelopen maanden hard voor gewerkt. Haar geheim? De zangeres zweert bij het Alizonne-dieet, en is aan de slag gegaan met een personal trainer. Dat werpt zijn vruchten af! Trijntje is apetrots dat ze al 24 kilo kwijt is.

Geen slanke den

De brunette begon de strijd tegen de kilo’s na de geboorte van haar jongste dochtertje. “Na drie kinderen wilde ik mijn lijf weer een beetje fit zien te krijgen”, vertelt ze in Beau Monde. “Ik ben geen geboren slanke den, dus ik moest er veel voor doen.”

