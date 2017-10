Trek die fles maar open: rode wijn drinken voor het slapen zorgt voor gewichtsverlies

Ben jij een grote fan van een wijntje voor het slapen gaan? Dan vul dat glas maar, want het drinken van rode wijn voordat je in dromenland bent is goed voor gewichtsverlies.

Niet alleen is dit rode goedje goed voor je hart- en bloedvaten, maar uit dit nieuwe onderzoek blijkt dus ook dat het kan zorgen voor minder overgewicht. Hierbij werden gedurende dertien jaar 20.000 vrouwen gevolgd. Door het drinken van twee glazen wijn voor het slapen gaan, had maar liefst zeventig procent van hen minder last van een te hoog gewicht.

Honger

Dit effect ontstaat doordat resveratrol, een stofje in de schil van blauwe druiven, jouw hongergevoel onderdrukt. Zo snak je ’s nachts minder naar een late-night snack, waardoor die twee glaasjes voor het slapen gaan helpen om af te vallen. Wat een geweldig nieuws!

Bron: Grazia | Beeld: Shutterstock