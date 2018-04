Tom: ‘Vrouwen streven tegenwoordig naar gezondheid en energie, niet naar een bepaald gewicht’

Elk lijf is een bikinilijf, we know. Maar we weten ook dat niet iedereen even gelukkig is met dat lichaam. Dan is dit lekker-in-je-vel-actieplan precies wat je nodig hebt. Laat de zomer maar komen!

Hoe je een bikinilijf kweekt? Heb een lijf en trek een bikini aan. Het is een van onze favoriete inspirational quotes, maar eerlijk: rond het bikiniseizoen leveren we met z’n allen toch graag wat extra inspanning om ietsepietsie strakker in de zwembroek te zitten. En hé, ook dat is oké. Zolang je maar op een gezonde manier te werk gaat. Welke resultaten je in drie maanden kunt boeken, weten personal trainer Tom van CrossFitMoves en voedingsdeskundige Marlies Huysentruyt van Eat Good Feel Good als geen ander.

Nieuw schoonheidsideaal

Marlies: ‘De laatste jaren merk ik een enorme positieve verandering in het schoonheidsideaal waar vrouwen naar streven. Toen ik mijn klanten vijf jaar geleden vroeg wat hun ultieme doel was, had de grote meerderheid een streef-gewicht voor ogen. Anno 2018 komt slechts een minderheid met dat idee aankloppen. Steeds meer vrouwen zien in dat het cijfer op de weegschaal niet het belangrijkste is of zelfs niet altijd een duidelijk beeld schept van hoe gezond of fit je bent. Dat laatste is waar de focus nu vaker op ligt.

Vrouwen willen heus nog steeds een strakker lichaam, maar streven vooral naar gezondheid, kracht, zelfvertrouwen en energie. Ze willen lekker in hun vel zitten en begrijpen dat een gezonde levensstijl daar voor een groot deel mee te maken heeft.’

Tom: ‘Ook ik zie een duidelijke verschuiving. Steeds minder vrouwen streven naar het ‘perfecte modellenlijf’. Ze zoeken nu naar een manier om hun éigen lichaam te idealiseren. Dat is natuurlijk ook efficiënter, realistischer en gezonder. Het maakt ook dat steeds meer vrouwen leren houden van hun eigen lichaam in plaats van zichzelf te vergelijken met anderen. Daarnaast merk ik ook dat vrouwen niet langer bang zijn voor zware gewichten. Vroeger waren ze bang dat ze brede schouders of een te mannelijke look zouden krijgen, nu begrijpen ze dat krachttraining een manier is om de natuurlijke vorm van je lichaam te optimaliseren.’

Hard, maar haalbaar

Marlies: ‘Het beste maken van je eigen lichaam gaat natuurlijk niet vanzelf. Het vraagt tijd, volharding en slimme keuzes. Wanneer je bereid bent die inspanningen te leveren, kun je in drie maanden echt wel resultaat boeken. In de praktijk rekenen we dat je per maand gerust twee kilo vet kan verliezen als je je aan je schema houdt. Alles hangt natuurlijk af van je startpunt. Hoe meer vet je hebt, hoe sneller en hoe makkelijker je dat ook verbrandt. Bovendien zal iemand die nooit sportte en niet op haar voeding lette sneller resultaat zien dan iemand die al tamelijk gezond eet en regelmatig beweegt.’

Tom: ‘In principe is het simpel. Wanneer je je voeding aanpast en je minstens drie keer per week een uur aan high intensity training doet, zal je al na één maand verschil zien. De voorwaarde is dan natuurlijk dat je moet doorzetten. Een strak en fit lichaam vraagt nu eenmaal om volharding. No balls, no glory.’

Het hele verhaal lees je in de nieuwste Flair. Flair 15 ligt nu in de winkels.

Fotografie: Joost Govers