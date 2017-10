Tips: zó haal je het maximale uit je ontbijt

We weten allemaal dat het ontbijtje de belangrijkste maaltijd van de dag is. Wanneer je een goede start maakte in de ochtend, kun je vol energie aan de slag gaan. Maar wat is nou een goed, gezond en voedzaam ontbijtje? Met deze vijf tips zorg je dat je iedere ochtend voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.

Proteïnen

Een goed ontbijt bevat proteïnen. En nee, die vind je dus niet alleen maar in een eitje. Proteïnen zorgen ervoor dat je langer vol blijft en geven je veel energie. Naast een gekookt of gebakken eitje, kun je ook proteïnen aan je ontbijt toevoegen in de vorm van noten, zaden, of kwark. Helemaal lekker is het toevoegen van een flinke lepel pindakaas of amandelpasta!

Houd je bloedsuikerspiegel stabiel

Die cruesli met chocolade of dat bordje cornflakes is natuurlijk echt heel erg lekker, dat kunnen we niet ontkennen. Maar door gelijk in de ochtend veel suiker binnen te krijgen, zorg je voor een grote piek in je bloedsuikerspiegel. En na die welbekende sugar rush, zul je al snel een flinke dip ervaren. En daar word je dus direct weer moe en futloos van – geen goede start van je dag!

Gezonde vetten niet vergeten

Ieder ontbijtje zou ook gezonde vetten moeten bevatten. Deze vind je onder andere in avocado, notenpasta’s, hennepzaad, lijnzaad en noten. Deze vetten zorgen voor een langer verzadigd gevoel, en zijn nog lekker ook! Strooi bijvoorbeeld een handje pompoenpitten over je smoothie voor wat extra crunch.

Ga voor groen

Vergeet ook niet een portie groenvoer aan je ontbijtje toe te voegen. Wanneer je voor een eitje in de morgen gaat, voeg er dan wat tomaatjes, plakjes komkommer of avocado aan toe. En eet je een smoothie? Doe er dan een flinke hand spinazie of bevroren courgette aan toe! En zelfs aan havermout, kun je zonder pardon een wortel toevoegen. Zo is het net alsof je carrot cake voor het ontbijt eet.

Havermout is je beste vriend

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: havermout is écht een ideaal ontbijtje. Ontzettend snel om te bereiden, heerlijk verwarmend in de winter en een ideale start voor de dag. Het is relatief laag in calorieën en op heel veel verschillende varianten te eten. De trage koolhydraten zorgen ervoor dat je geen piek in je bloedsuikerspiegel krijgt en geven je een lang verzadigd gevoel.

Eetsmakelijk!

