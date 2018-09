Cliché of niet: ook aan alle goede dingen komt een eind. Zijn jouw vrije dagen of weken letterlijk voorbij gevlogen maar wil je dat vakantiegevoel nog even vasthouden? Met deze tips krijg je het voor elkaar.

Voel je je nét helemaal zen en uitgerust, begint het echte leven weer. De kids moeten weer naar school, je moet zelf weer aan het werk en de overvolle wasmand roept… zucht.

Twee weken

Uit onderzoek onder ruim 1.500 Nederlanders blijkt dat we het ontspannen vakantiegevoel slechts tot twee weken na thuiskomst vast kunnen houden. Je wordt bijvoorbeeld direct weer geconfronteerd met alle huishoudelijke klusjes die thuis op je liggen te wachten, maar met een paar simpele tips lukt het je om de stress te verslaan:

1. #Throwback

Ook zo ontzettend genoten van die heerlijke vakantie? Probeer er dan zo vaak mogelijk aan terug te denken; volgens psychologen helpt het terugblikken op een fijne reis – ook al is het alweer best een tijdje geleden – je aan een gelukzalig gevoel in het dagelijks leven. Tip: help jezelf een handje door wat foto’s op te hangen in huis of een vakantiekiekje in te stellen als achtergrond op je telefoon.

2. Verspreid de huishoudelijke taken

Niemand heeft zin om een hele middag aan het huishouden te besteden, helemaal niet wanneer je net terug komt van vakantie. Een aantal korte sessies klinken beter, toch? Schrob het ene moment de wc en bewaar het stofzuigen van de slaapkamer voor een volgende dag; zo ben je klaar met je taak vóórdat je chagrijnig kunt worden.

3. Laten doen

Hik je iedere week weer tegen het huishouden aan en vind je het vre-se-lijk? Overweeg dan om de boodschappen te laten bezorgen en het schoonmaken van je huis uit handen te geven. Het enige wat je hoeft te doen is Helpling.nl inschakelen om een schoonmaker te vinden, daarna is het ontspannen geblazen en keer op keer thuiskomen in een fris huis.

4. Fijn vooruitzicht

De voorpret begint al bij het boeken van een vakantie, zo blijkt ook uit onderzoek. Zo zou je na het plannen van een reis gemiddeld zes weken lang op en top gelukkig zijn. Nou, waar wacht je nog op?

Beeld: iStock