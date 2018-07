Dankzij deze tips van een slaappsycholoog word je nóg uitgeruster wakker

Zolang je tijd hebt om op het terras, in de tuin of op het strand te relaxen, is het warme weer overdag natuurlijk fantastisch. Maar zodra je in bed ligt, kan het toch wat minder fijn zijn dat het kwik zo hoog oploopt. Je draait de hele nacht en kan je ogen maar moeilijk gesloten houden, met als resultaat dat je moe aan de volgende dag begint. Zucht…

Hoe zorg je ervoor dat je toch snel in slaap valt én de hele nacht doorslaapt als een roosje? We vroegen slaappsycholoog Hope Bastine van SIMBA om haar gouden tips.

1. Houd ramen en gordijnen gesloten

Als je ’s nachts lekker wil slapen, zal je overdag je gordijnen en ramen gesloten moeten houden. ‘Een tip van onze Mediterraanse vrienden!’, aldus Hope. ‘Het voorkomt dat de hitte binnenkomt en de temperatuur in de kamer stijgt. Wanneer de zon onder is en het is afgekoeld, kun je het raam en de gordijnen wel even opendoen om een koude bries binnen te laten.’

2. Investeer in een ventilator

Ventilators bestaan in allerlei soorten en maten, en je kunt ze aanschaffen voor verschillende prijzen. Maar als we Hope mogen geloven, krijg je waar je voor betaalt. Dus een paar tientjes meer uitgeven aan een ventilator, zou volgens de slaappsycholoog geen overbodige luxe zijn.

3. Draag katoenen kleding

Wat je draagt in bed, heeft veel invloed op de kwaliteit van je nachtrust. ‘Wijde katoenen pyjama’s zijn het best’, adviseert de expert van SIMBA. ‘Katoen houdt zweet op afstand waardoor je lekkerder slaapt. Vermijd synthetische stoffen die aan je lichaam plakken.’

4. Ice packs

Zorg ervoor dat je altijd koude ice packs in huis hebt liggen om je lichaam af te koelen wanneer je middenin de nacht wakker wordt of maar niet in slaap kunt vallen door de hitte. Hope: ‘Vaak krijg je het nog warmer omdat je gestrest raakt doordat je niet kunt slapen. Dan is het tijd om je ice packs erbij te pakken en hiermee je voorhoofd en polsen te koelen. Je zal merken dat je lichaamstemperatuur snel daalt en je niet oververhit in bed ligt.’

5. DIY airco

Soms zou je willen dat je een airconditioning in huis had om de boel te koelen. Maar guess what, je kunt je ventilator een handje helpen om ‘m bijna net zo goed te laten werken als een airco. ‘Vul een pak of pan met ijsblokjes en zet deze voor de ventilator’, legt de slaapdeskundige uit. ‘Zodra het ijs begint te smelten, zal de ventilator de koele lucht door de kamer blazen, wat voor een groot temperatuurverschil kan zorgen in je slaapkamer.’

6. Draai je kussen om

Als je ligt te zweten in bed, kan het helpen om je kussen om te draaien. Het is een trucje uit de oude doos, maar vergeet ‘m vooral niet.

7. Een goed matras

Dat je lekkerder slaapt op een matras dat jij fijn vindt, komt niet als een verrassing. Maar het matras waarop je ligt heeft wel ook invloed op hoe warm je het hebt in bed. ‘Ons unieke matras – de SIMBA Hybrid – bevat een laagje ‘Simbatex’ dat je lichaam koel houdt’, aldus Hope. ‘Dankzij dit ademende, hypoallergene slaapoppervlak blijf je fris en krijg je het niet te warm.’

8. Donkere kamer

Wil je lekker slapen, dan is het belangrijk dat de kamer koel, geruisloos en donker is. Hope: ‘Een goede slaapomgeving is cruciaal voor een efficiënte en ongestoorde nachtrust.’

Eten

Waar je ook op moet letten als je een fijne nachtrust wil, is de voeding die je tot je neemt. ‘Wat je eet heeft een groter effect op ons dan de meeste mensen zich beseffen’, zegt Hope. ‘Waarmee je ontbijt heeft niet alleen invloed op hoe je de rest van de dag functioneert, maar ook hoe je ’s avonds slaapt.’ Als je op het gebied van voeding rekening wil houden met je nachtrust, is een gebalanceerde bloedsuikerspiegel de sleutel tot succes. Is-ie aan de hoge kant, dan wordt de aanmaak van het stresshormoon cortisol gestimuleerd, waardoor het lastiger is om in slaap te vallen. ‘Als je middenin de nacht wakker wordt, kan het juist liggen aan een lage bloedsuikerspiegel. Zorg ervoor dat je twee tot drie uur voordat je gaat slapen niet meer eet, zodat je lichaam de boel kan verteren. Heb je toch trek voordat je gaat slapen, kies dan voor een lichte snack zodat je maag stopt met rammelen.’

