Vind je het lastig om nee te zeggen? 5x weigeren doe je zo

Nee zeggen: we kunnen het allemaal niet. Maar goed nieuws! Hulp is onderweg.

1. Vraag je af waarom je altijd ja zegt

Wil je zo graag pleasen dat je altijd iedereen ter hulp schiet? Of komt het door een laag zelfbeeld? Pak de oorzaak in elk geval aan. Schrijf bijvoorbeeld elke dag drie dingen op die je goed hebt gedaan of die je blij hebben gemaakt. Zo word je zekerder van jezelf.

2. Denk na over wat jíj het liefst wilt

Bepaal nog voordat iemand je iets vraagt wat jíj belangrijk vindt. Wil je meer leuke dingen doen met je gezin? Zeg dan nee tegen die zoveelste sociale verplichting. Heb je veel tijd nodig voor jezelf? Neem die extra opdracht op het werk niet aan. Pas als je weet waar je echt behoefte aan hebt, weet je welke verzoeken je beter kunt weigeren.

3. Denk er even over na

Krijg je een vraag via de app of mail? Antwoord niet meteen. Krijg je face to face een verzoek, vraag dan wat meer informatie om tijd te winnen. Je kunt ook letterlijk zeggen dat je er nog even over nadenkt. Zo kun je in alle rust voor jezelf bepalen of je er goed aan doet of niet.

4. Toon begrip

Toch bang voor een confrontatie? De ander zal je nee makkelijker accepteren als je begrip toont. Luister en laat weten dat je het rot vindt dat je hem of haar niet kunt helpen. Misschien kun je zelfs een tip geven, een andere hulplijn aanraden of – als het probleem inderdaad niet te groot is – de boel in perspectief zetten.

5. Verklaar jezelf, maar niet te veel

Je mag best uitleggen waarom je niet ingaat op een verzoek. Dat is ook vriendelijk – maar te veel uitleg is niet nodig. Hoe meer details je geeft, hoe kwetsbaarder je jezelf opstelt. Wees ook duidelijk: met valse hoop breng je jezelf alleen maar in de problemen.

