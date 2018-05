5 slimme tips tegen jeukende muggenbulten

Zonder jas naar buiten, tot in de late uurtjes op het terras en vertoeven op het strand: het warmere weer kent alleen maar voordelen. Of toch niet? Voor hooikoortspatiënten is het immers een minder prettige tijd. En dan hebben we het nog niet eens gehad over die muggen die weer tevoorschijn komen.

Heb jij het idee dat ze al-tijd jou moeten hebben en zit jouw lijf alweer van top tot teen onder de muggenbulten? Voordat je jezelf helemaal openkrabt: met deze slimme tips kom je van de vervelende jeuk af.

1. Citroen- of limoensap

Net als veel andere natuurlijke zuren kan ook het sap uit limoenen of citroenen helpen tegen jeuk. Nog een voordeel: het voorkomt ook infecties. Het is echter wel iets wat je binnenshuis moet gebruiken; als het in aanraking komt met zonlicht, kan het ervoor zorgen dat je huid uitdroogt.

2. Baking soda

Als er één supermultifunctioneel middeltje is, is het baksoda wel. Je kunt er koekjes mee maken en het komt ontzettend goed van pas in het huishouden, maar je kunt het óók gebruiken om jeukende muggenbulten tegen te gaan. Maak een papje van water en baksoda, en smeer dit ruimschoots op je muggenbult. Laat het 15 minuten intrekken en was het er vervolgens af, en weg is de jeuk.

3. Aloë vera

Deze plant verzacht niet alleen de jeuk, maar verkoelt ook. Wel zo fijn als je nét gestoken bent en de muggenbult wat branderig aanvoelt. Heb je je muggenbulten al opengekrabd? Ook dan weet aloë vera z’n werk te doen; het sap heeft namelijk een herstellende werking.

4. Zeewater

Als je in de buurt bent van de zee en je zit volledig onder de jeukende muggenbulten, is het hartstikke fijn om een verfrissende duik te nemen. Het zout zorgt er namelijk voor dat de jeuk als sneeuw voor de zon verdwijnt. Als je gewoon thuis bent, kun je ook zout uit een potje gebruiken om de jeuk tegen te gaan. Wrijf in dat geval eerst wat water op je muggenbult en ga er vervolgens overheen met wat grof zout.

5. Tandpasta

Ook munt kan ervoor zorgen dat de jeuk minder wordt. Doe simpelweg een toefje tandpasta op iedere muggenbult die je hebt en het zal direct een stuk minder worden. Moet je alleen niet vergeten om het eraf te halen voordat je de deur uitgaat.

Bron: NSMBL | Beeld: iStock