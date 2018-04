Tine: ‘Gelukkig heb ik niet zo’n kont als Kim Kardashian’

Naam Tine (36)

Beroep accountmanager voor een softwarebedrijf

Lengte 1.74 meter

Gewicht 60 kilo

WAAROM IN FLAIR?

‘Ik zit lekker in mijn vel, en dat wil ik laten zien. Ook al ben ik de laatste maanden enkele kilo’s aangekomen, ik voel me daar prima bij.’

Gezicht en haar ‘Ik vind mijn gezicht te lang, mijn neus te groot en mijn ogen te ongelijk. Verder staan mijn tanden niet goed op elkaar. Eigenlijk vind ik niets echt mooi aan mijn gezicht. Ook mijn haar moet elke dag aan de stijltang geloven, want anders is mijn kapsel oncontroleerbaar.’ 5

Borsten ‘Mijn cup 70D vind ik een droommaat. Mijn borsten zijn groot genoeg, vol en stevig, maar ogen wel natuurlijk. Ik hou er ook van kleren te dragen die ze mooi accentueren.’ 9

Buik ‘Afgelopen winter heb ik weinig gesport. Ik ben nu dus niet op m’n strakst. Toch heb ik niets te klagen, want mijn buik is nog steeds plat. Dat ik best gezond eet en al mijn hele leven geregeld sport, heeft daar vast mee te maken.’ 8

Armen en benen ‘Met mijn armen ben ik tevreden. Ze zijn licht gespierd en niet chubby. Prima, dus. Met mijn benen prijs ik me heel gelukkig. Ze zijn lang en hebben een mooie vorm. Ik laat ze graag extra uitkomen in mooie rokjes en elegante hakken.’ 8

Billen ‘Ik ben niet meegegaan in die hele billenhype. Gelukkig heb ik niet zo’n kont als Kim Kardashian. Verder vind ik het leuk dat ze vrij zijn van cellulite en lekker kneedbaar zijn.’ 7

Dit artikel komt uit editie 17 van Flair. Nu verkrijgbaar in de winkel.

Beeld: iStock