Theeleuten opgelet: deze soort kan helpen bij overgewicht

Als echte theefan heb jij natuurlijk vele verschillende soorten in huis. De ene keer heb je nu eenmaal zin in iets kruidigs, terwijl je de andere keer liever voor een frisse groene thee gaat. Wij stellen voor om ook deze soort toe te voegen aan je assortiment: zwarte thee kan namelijk overgewicht helpen te voorkomen.

Ook groene thee kan dit voordeel hebben, maar dat hoeven we een theeleut als jij vast niet meer te vertellen. In alle twee deze soorten zitten namelijk polyfenolen (antioxidanten). Waar bij groene thee deze stofjes al in het bloed wordt opgenomen, zit er een veel groter aantal in de zwarte versie. Hierdoor worden deze pas in de darmen opgenomen, wat weer heel veel positieve gevolgen heeft.

Stofwisseling

Het was namelijk al bekend dat bij groene thee deze polyfenolen zorgen voor een verbetering van de werking van de lever. En laat de lever nu net een grote rol spelen bij vetstofwisseling. Maar juist doordat bij zwarte thee pas in de darmen deze antioxidanten zijn werk gaan doen, kunnen ze de Pseudobutyrivibrio-bacterie laten toenemen. Dat is een hele mond vol, maar deze goede darmbacterie stimuleert ook de stofwisseling.

Afvallen

Om dit te testen, is een onderzoek uitgevoerd op muizen. Hiervoor verdeelden de onderzoekers van de Universiteit van Californië ze in vier groepen, waarbij elke groep een ander dieet kreeg. De eerste daarvan kregen weinig vet en veel suiker, terwijl de tweede sectie van beiden veel kreeg. De derde kreeg naast veel vet en veel suiker ook het groene thee extract, waarbij de laatste juist het zwarte thee extract toegevoegd kregen aan hun vette, suikerrijke maaltijd. En wat blijkt? De muizen die een van de twee thee-extracten toegediend kregen, waren evenveel afgevallen als die met een vetarm dieet. Daarnaast hadden de muizen die de zwarte thee hadden ‘gedronken’ nog een ander opvallend resultaat: ze hadden meer goede darmbacteriën ontwikkeld. Ha, toch maar de aanbevolen drie koppen van deze soorten thee per dag drinken maar!

Bron: Margriet | Beeld: Shutterstock