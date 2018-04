Tessa: ‘Tijdens mijn orgasme horen de buren me vast zijn naam roepen’

Zij is 29, hij is 30. Ze werken allebei als personal trainer en zijn een jaar samen.

Tessa

Vorige bedpartners: ‘Twee.’

De eerste keer: ‘Voelde een beetje onwennig. We kenden elkaar al een paar jaar als collega’s op de sportschool en groeiden naar elkaar toe. En ineens waren we in love.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Hallo, wat een keuze. Maar als ik iets moet kiezen, ga ik voor zijn mooie gezicht.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik ben heel trots op mijn billen en vind het leuk als hij er uitzicht op heeft. In de reversed cowgirl lukt dat perfect.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We zijn niet zo van de routine en wisselen graag af.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Na mijn vorige relatie heb ik hard gewerkt aan mijn zelfvertrouwen. Door Vic weet ik dat je eerst jezelf moet respecteren en dat de juiste man dat vervolgens ook doet. Ook in de slaapkamer.’

Tijdens een orgasme: ‘Horen de buren me vast zijn naam roepen.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Push-ups doet terwijl ik op zijn rug zit of mij optilt in plaats van zijn gewichten.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op de top van een hoge berg.’

Nee, bedankt: ‘Ik zou nooit meer vallen voor iemand die zijn eigen of mijn lichaam niet respecteert. Je lichaam is een tempel. Die moet je eren, altijd en overal.’

Minpuntje: ‘We zijn allebei fitnessjunkies en werken ook nog eens op de sportschool. Soms zijn we iets te gefocust op onze trainingsschema’s en vergeten we buiten de gym van elkaar te genieten.’

Ik geef mijn seksleven een 8

Vic

Vorige bedpartners: ‘Drie.’

De eerste keer: ‘Was voor mij heel speciaal. Tessa is mijn droomvrouw. Toen we uit de friend zone kwamen, geloofde ik dat bijna niet.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Als personal trainer heeft ze natuurlijk een strak lichaam, maar haar billen zijn echt buitenaards lekker.’

Mijn favoriete standje: ‘Als zij omgekeerd boven op me zit, word ik een beetje gek. Ik vind het ook leuk om haar op te tillen. Voordeel van het trainen, hè.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We wisselen veel af en vinden alles lekker.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Tessa straalt omdat ze zelfvertrouwen heeft. Dat motiveert me extra om haar ook met respect te behandelen, iets wat mij dan weer een goed gevoel geeft.’

Tijdens een orgasme: ‘Weet ik niet meer waar ik ben. Even helemaal van de wereld.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Meer gewicht kan tillen dan ik. I love my superwoman.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op een bankje in de sportschool.’

Nee, bedankt: ‘Ik hoef geen triootjes of parenclubs. Zij en ik, dat is meer dan genoeg.’

Minpuntje: ‘We werken allebei hard. Sport is in ons leven zo belangrijk, dat er soms te weinig tijd voor ons samen overblijft.’

Ik geef mijn seksleven een 9

