5 tekenen dat je een angststoornis hebt

Krijg jij vaak naar je hoofd geslingerd dat je je niet zo druk moet maken en lig je vaak wakker van al je problemen? Misschien heb je dan wel te maken met een angststoornis. Check snel of je deze tekenen herkent.

Lees ook: Pip Pellens over faalangst: ‘Hoe ouder je wordt, hoe beter je jezelf leert kennen’

1. Slaapproblemen

Slaapproblemen hebben altijd een reden – zowel op gezondheidsvlak, fysiek of psychisch. Al is het maar een belangrijke speech of een sollicitatiegesprek waar je spanning voor hebt. Maar als je chronisch wakker ligt, je zorgen blijft maken of je niet het precieze probleem kunt aanwijzen, dan zou het zeker een teken van een angststoornis kunnen zijn.

2. Slechte spijsvertering

Hoewel een angststoornis in je hersenen begint, kunnen er veel fysieke problemen mee gepaard gaan. Heb je veel last van buikpijn, rampen, een opgeblazen gevoel, diarree of juist verstoppingen? Dan zou dat kunnen wijzen op een angststoornis. Hoewel het niet zo hoeft te zijn, je kunt immers gewoon maagproblemen hebben. Maar vaak gaat het samen met paniek.

3. Paniekaanvallen

Paniekaanvallen zijn niet om grapjes over te maken, maar het is zeker een duidelijke hint naar een angststoornis. Ademproblemen, een bonzend hart, tintelende handen, zweten, duizeligheid, een zwak gevoel, pijn in je borst of buik en je warm of heel koud voelen. Mensen met paniekaanvallen leven in de angst dat het nog een keer gebeurt. Waar en wanneer dat ook is.

4. Dwangmatig gedrag

Veel mensen hebben een bepaald ritueel, zoals het wassen van je handen voor het eten. Maar als deze ‘simpele’ rituelen of nare gedachtes je leven gaan beheersen, is het toch tijd om een dokter te bellen. Stel jezelf maar de vraag: zou ik als ik dit niet kon doen gestrest raken?

5. Podiumvrees

De één houdt er meer van dan de anderen: op een podium staan. Maar als je weken van tevoren al begint te stressen (en weken daarna ook nog), kan er meer aan de hand zijn. Eenmaal daar ook nog steeds een oncomfortabel gevoel? Wie weet heb je dan wel een angststoornis.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: InStyle | Beeld: IStock