Studie wijst uit: de tijd lijkt dus écht sneller te gaan als je leuke dingen doet

Het is een bekend fenomeen: wanneer we een saaie dag op kantoor hebben lijkt de tijd stil te staan, maar als we aan het shoppen zijn vliegt de dag voorbij. Nieuw onderzoek wijst uit dat het gezegde ‘time flies when your having fun‘ wel degelijk ergens op slaat. We wísten het!

Perceptie van tijd

Het onderzoek werd uitgevoerd door een groep onderzoekers uit Portugal. Ze melden in het onderzoeksrapport dat de tijd écht sneller lijkt te gaan wanneer je leuke dingen doet. Dit komt omdat onze perceptie van tijd beïnvloedt wordt door ons level van neurale activiteit.

Hoe ze dit onderzochten? De onderzoekers leerden een groepje muizen eerst om zich bewust te worden van tijd. Zo konden de muizen na een poos aangeven hoeveel tijd er verstreken was, door middel van een geluidstest. De beestjes konden, door hun neus op een knop te drukken, aangeven of een piep korter of langer duurde dan anderhalve seconde.

Hersenactiviteit

Nadat ze dit kunstje onder de knie hadden, namen de onderzoekers de hersenactiviteit van de muizen onder de loep. De onderzoekers keken in het speciaal naar de dopamine neuronen van de muizen, die een rol spelen in het verwerken van tijd.

En ja hoor: wanneer de onderzoekers de dopamine neuronen stimuleerden met licht en de muizen actiever waren, konden ze de tijd minder goed inschatten. De muizen onderschatte in deze situatie vaak de tijd. Wat blijkt dus? Hoe meer prikkels je ervaart, hoe sneller de tijd voor je gevoel zal gaan!

Bron: NSMBL, CBA