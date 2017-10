Streven naar perfectie: hoe Instagram je bruiloft kan verpesten

In een wereld waar onze sociale mediakanalen ontzettend belangrijk zijn, kunnen ze ook een hoop voor ons verpesten. Alsof een bruiloft nog niet genoeg werk is, moet deze vandaag de dag ook nog Instaworthy zijn, een trend die weddingplanners zorgen baart.

Steeds vaker is het belangrijk hoe je bruiloft er op sociale media (en dan met name Instagram) uit zal zien. Dit is iets wat veel bruiden onwijs veel stress bezorgt (alsof een bruiloft nog niet stressvol genoeg was).

Love is in the air!!! #ocielvenue #ociel #outdoor #wedding #Lebaneseweddings #lebanesewedding #luxuriouswedding #lebanon Een bericht gedeeld door OcielVenue (@ocielvenue) op 20 Sep 2017 om 8:39 PDT

Wie op de juiste hashtags zoekt, vind op Instagram een zee aan wonderschone, sprookjesachtige foto’s. Maar, zo vindt de Britse planner Bijou Bride, we moeten niet vergeten dat dit een onrealistische standaard is. Volgens Bijou Bride gaan we door alle verwachtingen voorbij aan waar het werkelijk om gaat bij een bruiloft en kunnen veel bruiden niet eens meer van hun magische dag genieten.

Van luchtballen tot gigantische tafelstukken en van een perfect gecoördineerd kleurenpalet tot de mooiste make-up. Het moet allemaal bijzonder en vooral perfect zijn. Dit zodat je op Instagram kunt delen hoe perfect jouw bruiloft wel niet was. En hoewel de foto’s natuurlijk heel belangrijk zijn en iedereen zijn eigen sprookje wil, moeten we niet vergeten dicht bij de realiteit te blijven.

Volgens Bijou Bride gaan je gasten zich namelijk niet herinneren dat jij wel 1500 euro aan een bloemenachtergrond voor selfies voor je gasten hebt gespendeerd. Of dat alles helemaal honderd procent perfect matchte. Nee, wat ze zullen onthouden is de ontroerende speech, hoe jij en je partner elkaar voor het eerst als man en vrouw kusten en andere emotionele momenten.

Kortom, gebruik Instagram en Pinterest als inspiratiebron en deel gerust je foto’s, maar staar je niet blind op #weddinggoals. Blijf vooral dichtbij jezelf en onthoud waar het om gaat: de liefde.

Bron: Metro UK | beeld: Instagram en iStock