Stress kan de oorzaak zijn van deze lichamelijke klachten

Een torenhoge hartslag, snel ademen of hoofdpijn; stress kan de oorzaak zijn voor tal van logische en minder voor de hand liggende fysieke klachten. Herken jij ze?

Droge mond

Een van de reacties van ons lichaam op stress is een verminderde productie van speeksel. Ook ga je wanneer je gestrest bent vaak door je mond ademen, wat een droge mond kan veroorzaken.

Grieperig

Ben je nog niet genezen van je griepje of heb je alweer een verkoudheid onder de leden? Een hoog stresslevel zou zomaar eens de reden kunnen zijn. Cortisol is het stresshormoon en wanneer dit vrijkomt kan het DHEA hormoon niet vrijkomen. DHEA is het hormoon dat je immuunsysteem ondersteunt.

Haaruitval

Haaruitval kent vele oorzaken en is uiteraard niet alleen aan stress toe te kennen, maar toch kan dit wel met elkaar te maken hebben. Zo kan het bijvoorbeeld komen door je verminderde immuunsysteem of door een toegenomen hoeveelheid cortisol.

Tandenknarsen

Tandenknarsen wordt vaak gelinkt aan stress en kan ook vaker voorkomen bij slaaptekort. Je zenuwen draaien overuren en tandenknarsen kan hier een (schadelijk) gevolg van zijn.

Heb je een opgejaagd gevoel? Of herken jij je in deze klachten en zou stress de oorzaak kunnen zijn? Negeer ze dan niet! Stress kan (op lange termijn) zeer schadelijk zijn voor je lichaam.

