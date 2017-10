Steun de strijd tegen borstkanker met het nieuwe armbandje van Pink Ribbon

Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkanker, een vreselijk hoog aantal. Pink Ribbon financiert borskankeronderzoek en ieder jaar staat oktober in het teken van deze ziekte. Tijdens deze maand wordt er aandacht gevraagd voor de ziekte en vooral ook veel geld ingezameld voor onderzoek. Ook jij kunt je steentje bijdragen, bijvoorbeeld door het armbandje Pink Ribbon aan te schaffen.

Het feit dat één op de zeven vrouwen borstkanker krijgt, betekent dat ook jij vroeg of laat met deze ziekte (in je omgeving) geconfronteerd zult worden. Dit zijn keiharde cijfers en het is dan ook daarom zó belangrijk om aandacht op deze ziekte te focussen. Jaarlijks gebeurt dit tijdens de maand oktober, die volledig in het teken staat van de ziekte.

Je kunt Pink Ribbon altijd steunen, maar speciaal voor deze maand brengt het goede doel jaarlijks een nieuw armbandje uit. Dit jaar is het een armbandje met rozekwarts. Het zijn vier goudkleurige armbandjes zie je zowel los als met elkaar kunt dragen. De armband kost je een tientje waarvan bijna de helft gedoneerd wordt aan een belangrijk onderzoek naar borstkanker. Met de armband steun je Pink Ribbon en (ex)patiënten van deze ziekte.

Je kunt de armband vanaf nu hier bestellen.

Beeld: Pink Ribbon