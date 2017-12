Nooit meer uit die luie stoel: door sporten kun je aankomen

Misschien wilde je nog de nodige uurtjes in de sportschool doorbrengen voordat de feestdagen voor de deur staan. Toch geldt voor sporten ook: less is more. Je kunt er namelijk zelfs van aankomen.

Het komt allemaal door de zogenoemde ‘burn-out’. Deze term komt je misschien bekend voor en hier betekent het ook ongeveer hetzelfde, alleen dan lichamelijk. Wanneer jij jouw lichaam teveel pusht, zul je minder goed kunnen trainen én daardoor minder vet verbranden.

Uit balans

Hoewel jij misschien dacht gebalanceerd bezig te zijn door het vele eten te compenseren met veel sporten, raakt je lichaam juist hierdoor compleet in de war. Personal trainer en gezondheidscoach Liz Letchfor legt uit aan Popsugar: ‘Langdurig sporten met daarbij veel inspanning, vooral als aanvulling op de stress van je werk, leven, relaties en zelfbeeld, kan je in bijniermoeheid storten. Je lichaam heeft zijn vermogen om te vechten in wezen uitgeput, maar je blijft in de ‘vecht- of vluchtmodus’, doordat je blijft sporten. Vooral langdurige oefeningen, en oefeningen die veel inspanning vergen kunnen vermoeidheid, slechte prestaties, wazigheid en gewichtstoename veroorzaken (vooral rond je middel). Dit komt doordat je hormonen dan uit balans raken.’ Oh nee! Meer is volgens haar daarom lang niet altijd beter als het om sporten gaat. Wel weer een goed excuus om vanavond op de bank te kruipen.

