Snurkende partner? Dit kun je doen om het te stoppen

Je bent klaar om te gaan slapen, maar het is weer gebeurd: je snurkende partner is eerder in dromenland beland dan jij. Het gezaag gaat door merg en been, en je weet van gekkigheid niet meer wat je moet doen. Wij geven vijf tips die dit probleem minder kunnen maken.

De eerste tip heeft alles te maken met zijn gewicht. Overgewicht kan er namelijk voor zorgen dat je partner heviger snurkt, doordat de weefselschade in de nek de luchtwegen vernauwen. Deze extra druk zorgt, je raadt het al, voor meer vibraties en dus een harder geluid. Daarom kan wat kilootjes kwijt wel eens de oplossing zijn voor een betere nachtrust.

Tennisbal

Misschien wist je deze al en heb je jouw partner al vaker een flinke duw gegeven, maar op je zij slapen helpt wel degelijk tegen de vervelende bromtoon. Als diegene op zijn of haar rug ligt, wordt er namelijk een extra druk op de keel uitgeoefend. Krijg je hem of haar met geen mogelijkheid in een andere positie? Dan kan de oplossing zijn om een tennisbal in het borstzakje van het t-shirt te naaien. Wanneer je deze tijdens het slapen omgekeerd aantrekt, zodat de bal tegen de rug drukt, dan zal hij of zij niet zo snel in deze houding gaan liggen. Misschien een beetje gemeen, maar onze slaap is nu eenmaal belangrijk…

Alcohol vermindering

Hoor je vaak dat je partner lekker slaapt met een drankje op? Dan ga er maar van uit dat jij juist niet goed wegdroomt. Alcohol helpt wel om ons en onze spieren te laten ontspannen, maar ook de spieren in de keel. En dat zorgt weer voor meer gesnurk: zucht. Laat hem of haar dus vier uur voordat je naar bed gaat geen alcohol meer drinken en het zal minder erg zijn.

Luchtvochtigheid

Zoals we al eerder schreven, kan de luchtvochtigheid bijdragen aan wel of niet snurken. Zo helpt dit plantje om meer zuurstof af te geven, waardoor het snorren afneemt. Ook een luchtbevochtiger kan helpen om de snurker vrijer en makkelijker te laten ademhalen. En voilà: het lawaai zal hierdoor afnemen.

Apneu

Als al deze tips nu niet mogen helpen, dan kan er sprake zijn van apneu. Hierbij heeft jouw partner last van een ademstilstand tijdens de slaap van wel tien seconden. Hiervoor is de enige oplossing om naar de huisarts te zijn, die hem of haar doorverwijst naar de kno-arts. Daaruit zal een behandelplan volgen, waarbij uiteindelijk het probleem aangepakt zal worden.

