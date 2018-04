Snotjes opeten: goed voor je weerstand of juist hartstikke ongezond?

Iedereen doet het weleens. Of het nou bewust of onbewust is. En hoe hard we misschien ook schreeuwen dat we het écht niet doen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat maar liefst 90 procent weleens met de vinger in het neusgat zit. Hygiënisch? Niet echt. Maar is het ook ongezond?

Hoewel je het iemand misschien niet zo snel zou horen toegeven, gebeurt het stiekem toch weleens dat iemands bulkje uiteindelijk in de mond terechtkomt. Dirk Devroey, voorzitter van de vakgroep huisartsgeneeskunde en chronische zorg van de VUB, vertelt dan ook dat maar liefst tien procent de verovering weleens naar binnen werkt. ‘Het zou lekker zout smaken. Een soort pindanootje uit de neus.’

Weerstand

Nu luidt de vraagt dus ook: hoe ongezond is het nou echt om je snotje op te eten? Want hoewel je als volwassene misschien niet zo snel je vinger in je neus steekt als je honger hebt, duwen jonge kinderen met flinke regelmaat hun vinger in hun neus voor een tussendoortje. ‘Het meeste snot slik je door zonder dat het eerst je neus heeft verlaten. Het glijdt ongemerkt de keel in. Een veelgehoord argument vóór het eten van snot, dat het je weerstand zou verhogen, gaat om die reden ook niet op.’

Vitaminen

Maar hoe zit het dan met de zogenaamde voedingswaarde die je neuskeutel zou bevatten. Voedingsexpert Theo Niewold van de KU Leuven vertelt dat dit minimaal is en er niet veel vitaminen in je snotjes te vinden zijn. Ook zegt hij dat alle nieuwsberichten waarin staat dat het goed voor je weerstand volgens hem niet kloppen. ‘Volgens mij is het nooit wetenschappelijk aangetoond.’

Ziekteverwekkers

Enfin, af en toe een snotje van je neus op je tong laten smelten is dus niet gevaarlijk vanwege eventuele bacteriën. Toch kun je volgens Devroey maar beter niet onbeperkt in je neus gaan zitten graaien. ‘Aan je vingers kunnen ziekteverwekkers zitten die je naar binnen brengt. Je kunt je neus infecteren. En op het moment dat je een keutel lospeutert, kun je onderliggende bloedvaatjes beschadigen en bloedingen veroorzaken.’ Hmmm… toch maar niet meer doen dan?

Bron: De Standaard | Beeld: iStock