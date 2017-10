Snak jij ook naar comfort food als je emotioneel bent? Dit is waarom

Tijdens een stevige huilbui werk je het liefst een hele pak koekjes weg. Het helpt op de een of andere manier om je nét iets beter te voelen. Maar waarom doen we dat eigenlijk?

Lees ook: Aha: dit is waarom je altijd aan eten denkt

Vettig voedsel zoals ijs of pizza heet niet voor niks comfort food. Je hersenen vergeten op dat moment even de reden waarom je emotioneel was en zien dit eten als een beloning. Maar uit nieuw onderzoek blijkt nu dat er nóg een andere verklaring is voor al dat snacken.

Emoties

Uit onderzoek van Professor Sira Gabriel aan de Universiteit van Buffalo komt naar voren dat het vooral de emoties die je associeert met het eten van zulk soort voedsel zijn die zorgen voor dat stukje comfort. Ze onderzocht hiervoor 100 deelnemers die twee weken lang moesten bijhouden wat ze aten en deden. De deelnemers met een sterke band met hun familie waren hierbij meer geneigd om bijvoorbeeld een lekkere bak ijs leeg te eten tijdens momenten van stress, eenzaamheid en verdriet. De groep met een minder sterke band deed dit niet tot nauwelijks en voelde ook veel minder bevrediging na het eten van comfort food. We eten dus om de herinnering op te wekken van een geborgen, troostende omgeving.

Goede herinneringen

Eigenlijk heel logisch dus. Gabriel legt nog verder uit: ‘Mensen associëren voedsel waarschijnlijk met hechte relaties door herinneringen aan dit eten. Denk aan het eten dat je moeder vroeger altijd voor je maakte. Als je met een goed gevoel terugdenkt aan de zorg van je moeder, zal het eten dat zij altijd klaarmaakte ook een positief gevoel bij je oproepen.’ Hierdoor kan een bepaald soort voedsel dus wel degelijk een troostend gevoel geven, juist omdat het je mee terugneemt naar die goede herinnering. En dat is voor de één dus een heerlijke reep chocolade en voor de ander juist een lekker stuk pizza.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Women’s Health | Beeld: Shutterstock