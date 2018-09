Help! Hoe stop je met snacken uit verveling?

Je zit op de bank, kijkt een film en na afloop kom je erachter dat je een hele zak chips hebt opgegeten. Iedereen eet weleens uit verveling. En helaas grijpen we dan niet naar iets gezonds, maar naar een reep chocolade, trommel vol koekjes of snoep. Waarom doen we dit? En nog beter: hoe stoppen we hiermee?

Snacken uit verveling heeft alles te maken met de stimulansen in het menselijk brein. Dat zit zo: als je je verveelt, worden je hersenen niet gestimuleerd, terwijl die stimulansen wél hard nodig zijn. Eten is volgens neurowetenschapper Stephan Guyenet een van de meest krachtige stimulansen voor het menselijke brein, en daarom schreeuwen je hersenen – zonder dat je het doorhebt – om voedsel wanneer je je verveelt.

Maar waarom kies je vaker voor een zak chips dan een gezonde appel wanneer je je verveelt? Ongezond eten zorgt ervoor dat je brein sneller gestimuleerd wordt, waardoor je minder snel naar een stuk fruit grijpt. Daarnaast doen voedingsproducenten er alles aan om hun product verslavend te maken. Dat zorgt ervoor dat het moeilijk is om te stoppen met eten als je eenmaal begonnen bent.

Hoe stop je eten uit verveling?

Als je wil stoppen met snacken uit verveling, is het belangrijk om bewust te worden van de momenten waarop je je verveelt. Leer ermee omgaan en sta erbij stil dat je alleen maar naar ongezonde snacks grijpt wanneer je niets te doen hebt. Vaak heeft het meer te maken met je hersenen die een stimulans nodig hebben, dan met het feit dat je daadwerkelijk trek hebt. Aha!

Bron: AD | Beeld: iStock