Een smoothie als ontbijt blijkt een minder goed idee dan je denkt

Je hebt het vast al vaak genoeg gehoord: het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Wat het liefst wordt gegeten in de ochtend, verschilt natuurlijk per persoon maar een smoothie zou je beter kunnen laten staan. Want dacht je hiermee gezond bezig te zijn? Dan heb je het mis.

Als je moeite hebt met een boterham naar binnen te werken in de ochtend, lijkt een smoothie de perfecte oplossing. Toch zou je misschien wat meer je best moeten doen. Je hebt per dag namelijk 250 gram groente en twee stuks fruit nodig, maar als je de boel pureert wordt dit alleen nog maar meer. De structuur van fruit en groente gaat stuk door het pureren, en dat betekent dat er een hoop vitamines verloren gaan. Dat is niet het enige: er gaan ook vezels verloren en dat zorgt er weer voor dat je een minder verzadigd gevoel hebt na het drinken van een smoothie dan wanneer je het fruit en de groenten gewoon in hun geheel eet.

Langer vol

Kun je geen afscheid nemen van een smoothie in de ochtend? Doe er dan een schepje plantaardig eiwitpoeder bij wanneer je ‘m maakt; dit zorgt ervoor dat je langer vol zit. Daarnaast is het belangrijk om meer groente dan fruit in je smoothie te verwerken, gezien de hoge dosis natuurlijke suikers die je anders binnen krijgt.

Bron: Libelle | Beeld: iStock