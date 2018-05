Smeer je zonnebrand onder of over je dagcrème?

Nu het steeds zonniger begint te worden, is dagelijks zonnebrand smeren geen overbodige luxe. Sterker nog, het is eigenlijk altijd een goed idee, zélfs in de herfst en winter. Maar smeer je dat spul nu onder óf over je dagcrème?

Ook al zit er in jouw huidverzorging al een SPF, dat betekent niet dat je dan heel de dag niet meer hoeft te smeren. Extra zonnebrand aanbrengen is dus echt wel nodig, en dat doe je… na je standaard routine.

Intrekken en smeren

Dr. Jetske Ultee, onderzoeksarts cosmetische dermatologie, legt uit dat je eerst je dagcrème voldoende moet laten intrekken voordat je in de weer gaat met zonbescherming. Dan kunnen de werkende stoffen in jouw verzorgende crème ook écht hun werk doen en in de huid worden opgenomen. Nooit andersom dus, want dan werkt jouw (dure) crèmepje niet meer. En dat is niet alleen slecht voor je huid, maar ook zonde van het product.

Bron: &C | Beeld: iStock