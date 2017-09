Slik je de pil? Dan kun je deze dingen beter niet eten

De pil is nog altijd een veel gebruikt anticonceptiemiddel. Hij is gemakkelijk in gebruik en erg effectief. Zolang je ‘m niet vergeet, tenminste.

Niet alleen het regelmatige innemen maar ook bepaalde voeding zou invloed kunnen hebben op de werking van de pil. Wil je dat de pil zo goed mogelijk zijn werk kan doen en je menstruatie zo soepel mogelijk laten verlopen? Dan kun je de volgende voedingswaren beter laten staan.

Grapefruit

De bittere citrusvrucht zou een verzwakkende werking hebben op de afbraak van oestrogeen en zou kunnen zorgen voor pijnlijke borsten. Je bloed zou er bovendien wat dikker van kunnen worden tijdens je menstruatie.

Detox-thee

Vaak wordt een detox aangeraden omdat het je lichaam zou ontgiften. In veel gevallen werkt het laxerend wat niet heel handig is als je de pil slikt. De kans is namelijk groot dat de pil je lichaam verlaat zonder dat hij (volledig) is opgenomen, wat ervoor zorgt dat de effectiviteit vermindert.

Houtskool als kleurstof

Houtskool wordt tegenwoordig vaak gebruikt om bijvoorbeeld koffies of ijsjes een gitzwarte kleur te geven. Het zorgt niet alleen voor de donkere kleur, maar zorgt er ook voor dat bepaalde stoffen worden geabsorbeerd in de maag. Dit kan ook gebeuren met de werkende stoffen van de pil; deze zouden hierdoor niet in je systeem terecht komen.

Bron: Grazia