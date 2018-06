Slecht geslapen? Met deze tips lukt het tóch om je werkdag te overleven

Het is tot in de late uurtjes licht, de zon komt vroeg weer op en de temperaturen zijn weer flink opgelopen. Hartstikke fijn allemaal, maar je nachtrust zou eronder kunnen lijden. Heb je slecht geslapen? Met deze tips lukt het toch om je ogen open te houden op kantoor.

Lees ook: Deze dingen kun je beter niet eten voordat je gaat slapen

1. Water is je beste vriend

Dat je hoofdpijn kunt krijgen als je niet genoeg water drinkt, weet (bijna) iedereen. Maar wist je ook dat dehydratie nauw samenhangt met vermoeidheid? Vergeet daarom niet genoeg water te drinken om het vochtniveau in je lijf op peil te houden en op die manier wakker te blijven.

2. Overdrijf niet met koffie

Koffie is voor velen een redder in nood, maar te veel koppen gaan je niet helaas niet verder helpen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat je na twee koppen een energieboost krijgt, maar dat de cafeïne je daarna niet meer oppept. Integendeel, te veel koffie kan ervoor zorgen dat je je onrustig gaat voelen en dat wil je al helemaal niet.

3. Blokje om

Heb je het zwaar en voel je je oogleden dichtvallen? Neem dan de tijd om een ommetje te maken, al is het maar alleen naar het toilet en terug. Door even je benen te strekken en van je werkplek af te zijn, kun je de frisse energie krijgen die je nodig hebt. Heb je tijd om even naar buiten te gaan? Doe het. Daglicht geeft namelijk een seintje aan je hersenen dat ze wakker moeten blijven.

4. Lunch niet te zwaar

Als je het zwaar hebt, gaat er niets boven een vette hap of een flink bord pasta. Ineens smaken zulke gerechten véél beter dan op andere momenten en je eet er dan ook met gemak te veel van. En dat resulteert in een flinke after lunch dip die je al he-le-maal niet kunt gebruiken. Kies daarentegen voor gezonde vetten die je bijvoorbeeld in avocado’s vindt.

5. Niet te vroeg naar bed

Zit je werkdag er ein-de-lijk op, dan ben je al snel geneigd om op de bank neer te ploffen met een afhaalpizza en kort erna onder de wol te kruipen. Toch is het een goed idee om even wat langer op te blijven, want val je rond een uur of 8 in slaap, dan is de kans ook groot dat je al ontzettend vroeg wakker wordt. En dat zal er alleen maar voor zorgen dat je je de volgende dag óók belabberd voelt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.



Bron: HLN.be | Beeld: iStock